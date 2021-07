Cooperazione: viceministra Sereni presiede comitato congiunto per lo Sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra agli Esteri ed alla cooperazione internazionale Marina Sereni ha presieduto la quarta riunione annuale del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, alla quale hanno partecipato il direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Giorgio Marrapodi, e il direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Luca Maestripieri. Lo riferisce in una nota la Farnesina, sottolineando che è stata inoltre presentata un’informativa sul Fondo Migrazioni da parte del direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, Luigi Maria Vignali. Al Comitato hanno assistito rappresentanti delle altre Amministrazioni, competenti per i temi trattati, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni rappresentative degli enti locali. (segue) (Com)