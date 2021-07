Pd: Oddati, "Agorà" più grande esperimento di politica partecipata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con le 'Agorà democratiche' colpiamo un esercizio di potere reale. Vogliamo costruire una grande forza popolare e democratica attraverso il più grande esperimento di politica partecipata in Italia". Lo affaerma in una nota Nicola Oddati, coordinatore delle "Agorà democratiche" e membro della direzione nazionale del Partito democratico. "Un grande esercizio collettivo, tante idee per rilanciare il Paese e rendere più forte il Partito. Un Pd che punta ad essere sempre più aperto, forte, prossimo", conclude. (Com)