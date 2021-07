© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra non può "consegnare delle città, delle Regioni e delle Province alla sinistra" per una discussione sul Cda Rai. Lo ha detto il presidente della regione Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a "Stasera Italia" su Rete4". "Il centrodestra insieme ha una grande prospettiva in questo Paese", ha evidenziato. (Rin)