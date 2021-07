Haiti: "Ho bisogno di aiuto, mi venga a salvare", su media Usa l'ultima telefonata di Moise (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla dinamica, secondo quanto afferma il giudice di pace Carl Henry Destin, autore del riconoscimento legale del cadavere, Moise è stato ucciso all'una di notte con dodici colpi d'arma da fuoco, vestito con abiti da giorno, da un commando che avrebbe anche "saccheggiato" lo studio e la camera da letto. "Abbiamo constatato dodici orifizi sul corpo del presidente", ha detto Destin al quotidiano "Le Nouvelliste". "L'ufficio e la camera del presidente sono stati saccheggiati. Lo abbiamo trovato disteso sul dorso, pantaloni blu, camicia bianca macchiata di sangue, la bocca aperta, l'occhio sinistro crivellato". Secondo le testimonianze riassunte dal giudice, la sparatoria ha colpito solo il presidente e la moglie, ora ricoverata in condizioni stabili in Florida. La figlia del presidente, Jomarlie Jovenel Moise, presente al momento dell'attacco, "si è nascosta nella camera di suo fratello. La donna e il ragazzo di servizio sono stati immobilizzati dai membri del commando che si sono identificati come agenti della Dea" (Drug enforcement administration) al momento dell'attacco, prosegue il giudice. (Nys)