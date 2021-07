Algeria-Cina: presidente Tebboune incontra ministro degli Esteri Wang Yi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha ricevuto il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, in visita ufficiale nel paese nordafricano. L'incontro si è svolto presso la sede della Presidenza della Repubblica, alla presenza del ministro degli Affari esteri Ramtane Lamamra, del capo di gabinetto della Presidenza della Repubblica, Noureddine Bardad-Daidj, del ministro dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab , del ministro del Commercio e della Promozione delle esportazioni, Kamel Rezzig, del ministro dei Lavori pubblici, Kamel Nasri, e del ministro dei Trasporti, Aissa Bekkai. Wang Yi è giunto in Algeria alla testa di una nutrita delegazione per una visita ufficiale “nell'ambito del consolidamento delle relazioni amichevoli e di cooperazione tra i due Paesi, legate da un ampio accordo di partenariato strategico firmato nel 2014”, riferisce l'agenzia algerina Aps. Il ministro degli Esteri Lamamra ha ricevuto a sua volta Wang Yi, con il quale ha discusso del rafforzamento delle relazioni di amicizia e cooperazione tra i due paesi, legati da un ampio accordo di cooperazione strategica firmato nel 2014. Al termine dei colloqui, estesi ai membri delle due delegazioni, i due ministri hanno tenuto una conferenza stampa presso la sede del ministero degli Esteri.(Ala)