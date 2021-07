Brasile: programma sostegno a imprese esaurisce 40 per cento fondi in appena 10 giorni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pronampe prevede l'apertura di una linea di credito speciale, a tasso agevolato, per un importo pari a 25 miliardi di real (4,2 miliardi di euro) all'anno. L'obiettivo è garantire liquidità per le piccole imprese in modo che queste possano evitare il fallimento e garantire i posti di lavoro anche nel periodo successivo alla crisi legata alla pandemia di coronavirus. Il testo, approvato alla fine di aprile dal parlamento, prevede che i proprietari di micro e piccole imprese potranno richiedere prestiti fino a un importo corrispondente al 30 per cento delle loro entrate lorde ottenute nel 2019. (segue) (Brb)