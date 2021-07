Mef: Castelli su accordo con Cnel, economia sociale e finanza d'impatto sono futuro di finanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia sociale e la finanza d’impatto rappresentano "il futuro di tutta la finanza. Anche per questo, oggi, al ministero dell'Economia e delle Finanze, abbiamo firmato con il presidente del Cnel, Tiziano Treu, un’importante accordo di collaborazione interistituzionale, che ci consentirà di avviare, in materia economica e fiscale, una collaborazione finalizzata al completamento della riforma del Terzo Settore, allo studio di strumenti di credito per le organizzazioni dell’economia sociale, alla misurazione dell’impatto economico del settore e alla definizione della disciplina delle organizzazioni ed imprese che operano in questo ambito". Lo scrive su Facebook la viceministra all'Economia, Laura Castelli, che aggiunge: "Già in settimana ci sarà il primo incontro di lavoro". (Rin)