Trasporti: Calabrese (M5s), su Roma-Lido competenza è della Regione Lazio

- La competenza e la responsabilità sulla Roma-Lido è della Regione Lazio. "Il servizio della Roma-Lido è stato affidato ad Atac dalla Regione Lazio tramite un contratto, perché la linea è sempre stata di proprietà della Regione. Da contratto la competenza sull’infrastruttura è interamente dell'amministrazione Zingaretti, così come è dovere della Regione fare gli investimenti per dare un servizio adeguato ai cittadini". Lo scrive su Facebook il vicesindaco e assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese (M5s). "Stessa cosa per il finanziamento delle revisioni generali dei treni. A stabilirlo - precisa Calabrese - è proprio il contratto di servizio, che all’art. 11 comma 2 pone a carico della Regione gli oneri necessari agli interventi di revisione generale. La Regione, tuttavia, ha fatto poco e niente". In un altro post il vicesindaco aggiunge che "con l'assessore regionale ai trasporti Mauro Alessandri andiamo d'accordo su ogni cosa, e lo abbiamo dimostrato gestendo con efficacia questa emergenza sanitaria, ma quando si parla della Roma-Lido tutto cambia - afferma -. Caro Mauro, non solo neanche rispondi da un anno e mezzo alla nostra proposta di trasformare la Roma-Lido in metro di superficie e diramarla fino all’aeroporto di Fiumicino, ma continui pure a negare ogni evidenza sulla tua inequivocabile responsabilità rispetto alle manutenzioni". (segue) (Rer)