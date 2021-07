Cooperazione: viceministra Sereni presiede comitato congiunto per lo Sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la riunione sono stati deliberati Contributi Volontari a Organizzazioni Internazionali e iniziative bilaterali e multi-bilaterali in Africa e Asia per un importo totale di 14,5 milioni di euro, nonché alcuni atti importanti per il funzionamento del Sistema della Cooperazione italiana. In particolare, si segnalano i contributi volontari di 6 milioni a favore del Comitato italiano della Croce Rossa e di 1,7 milioni a favore dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Per quanto riguarda i contributi finalizzati, è stato deliberato quasi un milione e mezzo per un progetto di ricerca in Etiopia e Gibuti del Centro Internazionale di Biotecnologia di Trieste, 1,1 milioni per un progetto in Pakistan del Programma delle Nazioni Uniti per lo sviluppo (Undp) per il monitoraggio dei ghiacciai contro il rischio idrogeologico, 1,5 milioni per il Forum Nazionale delle Diaspore e più di 2 milioni a sostegno delle micro, piccole e medie imprese del Burkina Faso. (Com)