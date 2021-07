Roma 2021: Bordoni (Lega), su monopattini assessore Calabrese mente sapendo di mentire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calabrese mente sapendo di mentire. Affermare che sui monopattini in sharing sia tutto a posto non rende automaticamente vera questa affermazione". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Sfidiamo chiunque a dire che oggi il servizio in sharing di questi mezzi rispetti regole che funzionano - aggiunge Bordoni -. Calabrese stia tranquillo, Enrico Michetti metterà mano all'ennesimo disastro che lui e i suoi amici a cinque stelle hanno prodotto a Roma". (Com)