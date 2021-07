Reddito cittadinanza: Misiani (Pd), proposta di abolirlo è fesseria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alla "catastrofe sociale di un Paese in cui nel 2020 i poveri sono aumentati di un milione, la proposta di Giorgia Meloni (non da sola, purtroppo) è cancellare senza se e senza ma il Reddito di cittadinanza. Che il Reddito abbia tanti limiti e vada riformato è evidente. In proposito la Caritas ha presentato recentemente un rapporto pieno di dati e proposte che tanti politici farebbero bene a leggere, per evitare di dire sciocchezze e luoghi comuni. Abolirlo di punto in bianco vorrebbe dire invece abbandonare al loro destino milioni di persone in condizione di bisogno, in una delle fasi economiche e sociali piu' difficili della storia del nostro Paese". Lo scrive su Facebook il responsabile Economia del Pd, Antonio Misiani. "Per questo la proposta della Meloni è una fesseria. L'ennesima, che viene da una destra estrema che invita a non vaccinarsi, che blocca i piani contro il riscaldamento climatico e che - evidentemente - considera la povertà nulla di piu' che una colpa da espiare", conclude l'ex viceministro al Mef. (Rin)