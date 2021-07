Vaccino: Di Maio, non è tempo di egoismi, ma di sforzi comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Brevetti liberi, in commissione a Montecitorio ok a emendamento voluto con forza dal Movimento 5 Stelle. In emergenza, farmaci e vaccini essenziali si dovranno concedere obbligatoriamente in licenza. Non è tempo di egoismi, ma di sforzi comuni per tutelare la salute di tutti i cittadini". Così in un messaggio sul suo profilo Twitter il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio.(Res)