Usa: attacco al Congresso, emessa la prima condanna contro uno degli assalitori

- E’ stata emessa oggi la prima sentenza di condanna nei confronti di uno dei protagonisti dell’assalto del 6 gennaio scorso al Campidoglio degli Stati Uniti, dove un gruppo di sostenitori dell’ex presidente Donald Trump ha fatto irruzione per interrompere la certificazione elettorale da parte del Congresso. Lo scrive la stampa Usa, precisando che si tratta di Paul A. Hodgkins, dichiaratosi colpevole il mese scorso del reato di “ostruzione a un procedimento ufficiale”, e condannato a otto mesi di reclusione. Hodgkins ha ammesso di aver fatto irruzione nell'aula del Senato con una bandiera recante la scritta “Trump” e uno zaino pieno di oggetti vari. Nel corso dell’udienza presso la Corte distrettuale federale di Washington Dc, il giudice Randolph D. Moss ha rimarcato che ci sono state "gravi conseguenze" per l'attacco del 6 gennaio, ma ha anche rilevato che Hodgkins, operaio edile 38enne originario della Florida, non ha precedenti penali a suo carico. Il “New York Times” sottolinea che la sentenza contro Hodgkins rappresenta un precedente importante per altri procedimenti penali relativi all’assalto al Congresso del 6 gennaio.(Nys)