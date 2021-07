Brasile: programma sostegno a imprese esaurisce 40 per cento fondi in appena 10 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma di sostegno al settore imprenditoriale alle prese con gli effetti economici generati dalla pandemia di Covid-19, Pronampe, ha quasi esaurito, in appena 10 giorni, il 40 per cento dei fondi stanziati dal governo federale. Lo riferisce il quotidiano "G1", secondo cui 10 dei 25 miliardi di real (4,2 miliardi di euro) messi a disposizione per l'anno 2021 sono stati già impegnati. Alcune delle banche private e pubbliche utilizzate dal governo per mettere a disposizione degli imprenditori prestiti a tassi agevolati hanno inoltre già esaurito i fondi per finanziare la linea di credito voluta dal governo. Circa 130 mila imprese brasiliane hanno infatti già richiesto di accedere ai prestiti. (segue) (Brb)