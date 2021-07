Covid: 3 milioni di dosi vaccino Moderna donate da Usa a Bangladesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno donato al Bangladesh tre milioni di dosi del vaccino anti-Covid Moderna tramite il meccanismo Covax, coordinato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Lo annuncia in un messaggio su Twitter il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “La condivisione di queste dosi di vaccino (contro il) Covid-19 si basa sulla nostra partnership decennale con il Bangladesh per promuovere la salute e la sicurezza pubblica, in Bangladesh e in tutto il mondo”, commenta il capo della diplomazia di Washington.(Nys)