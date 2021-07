Egitto: ex deputato a "Nova", rilascio di Patrick Zaki è possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilascio di Patrick Zaki è questione di tempo, e se il suo nome non rientra fra quelli delle persone recentemente rilasciate c'è stata un'intesa con le autorità egiziane che potrebbe portare ad un esito positivo del suo arresto. Ne è convinto l'ex parlamentare egiziano Mohamed Anwar El Sadat, a capo dell'International Dialogue Group composto da rappresentanti del parlamento egiziano e da personaggi pubblici che stanno supervisionando la liberazione dei prigionieri politici in Egitto. "Ho detto al padre di Patrick Zaki che il rilascio di suo figlio avverrà presto, anche se non fa parte di quelli che sono stati rilasciati", ha detto a "Nova" El Sadat, per il quale se è vero che il caso di Zaki "è diverso e complicato", ci sono "rilasci che si susseguono ed un'intesa da parte dell'autorità egiziana". Anwar El Sadat ha inoltre sottolineato che l'ambasciatore d'Italia al Cairo sta seguendo da vicino il caso dello studente egiziano dell’Università di Bologna, in carcere da 530 giorni: "sta facendo grandi sforzi per la sua liberazione", ha aggiunto, precisando di aver incontrato il diplomatico diverse volte. (segue) (Res)