- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, informa su Twitter di essere "al lavoro", insieme al coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ai capigruppo e ai dipartimenti di del partito "sulla via italiana all’estensione del Green pass, per consolidare gli spazi di libertà conquistati e per non tornare a chiudere il Paese". (Rin)