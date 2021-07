Usa: Casa Bianca valuta "tutte le strade disponibili" per chiusura Guantanamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca sta valutando "tutte le strade disponibili" per trasferire i prigionieri e chiudere la base militare di Guantanamo Bay a Cuba. Lo ha detto ai giornalisti la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "Il nostro obiettivo è chiudere Guantanamo Bay", ha spiegato nel consueto incontro con la stampa. "Come sapete, c'è un processo, ci sono diversi livelli del processo, ma questo rimane il nostro obiettivo e stiamo considerando tutte le strade disponibili per trasferire responsabilmente i detenuti e, naturalmente, chiudere Guantanamo Bay". L'amministrazione del presidente Joe Biden ha annunciato nelle scorse ore il primo trasferimento di un detenuto dal carcere militare, riducendo a 39 il numero dei prigionieri rimasti. Si tratta di Abdul Latif Nasir, 56 anni, che sarebbe stato rimpatriato in Marocco. (Nys)