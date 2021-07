Brasile: produzione di petrolio diminuita dello 0,97 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio in Brasile è diminuita a giugno dello 0,97 per cento rispetto a maggio, ma ha fatto registrare un aumento del 3,5 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce l'Agenzia nazionale per il petrolio, il gas naturale e i biocarburanti (Anp), precisando che nel mese in questione sono stati prodotti 2.932 milioni di barili di petrolio al giorno. Nel caso del gas naturale, la media di 135,7 milioni di metri cubi al giorno è stata dello 0,89 per cento superiore rispetto ad maggio 2021. Complessivamente la produzione sommata di petrolio e gas è stata di 3,75 milioni di barili equivalenti (Boe) al giorno, in calo rispetto al totale di 3,78 di Boe registrato nel mese di maggio e ai 3,81 di Boe registrati a giugno 2020. Il petrolio estratto dai 125 pozzi attivi nei bacini pre-sal ha rappresentato il 72,25 per cento della complessiva produzione nel Paese (che conta un totale di 6.472 pozzi offshore e onshore). Si tratta di una riduzione della produzione dello 0,94 per cento rispetto a maggio 2021. Secondo l'Anp, in particolare, il giacimento di Tupi (ex Lula), nel bacino pre-sale di Santos, si è confermato il maggior produttore nazionale, partecipando con 913 milioni di barili di petrolio.(Nys)