Milano 2021: Bernardo, ho rapporti con associazioni da 20 anni, Sala deve rafforzare i suoi

- In questi anni il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, “non ha costruito un rapporto con le associazioni”. Lo ha detto il candidato del centrodestra Luca Bernardo, commentando all'aperitivo organizzato stasera da Forza Italia a Milano alcune dichiarazioni del sindaco, che ha affermato oggi di voler rafforzare i suoi rapporti con le associazioni del terzo settore. "Lui deve rafforzare il rapporto con le associazioni perché non lo ha mai costruito, mentre io sono vent'anni che lo costruisco: con loro e altri soggetti ci occuperemo di questi problemi”, ha detto. Come il medico con il paziente, ha continuato, mi si “stringe il cuore, e non dormirò la notte finché vedrò tutte quelle persone davanti al portone del Pane Quotidiano, o i senza tetto dormire per terra", ha concluso. (Rem)