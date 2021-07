Egitto: ex deputato a "Nova", rilascio di Patrick Zaki è possibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la famiglia di Patrick Zaki si è congratulata “con tutte le famiglie dei prigionieri rilasciati” recentemente in Egitto. “Speriamo che Patrick torni tra le nostre braccia il più presto possibile”, si legge in un comunicato pubblicato dalla famiglia. “Abbiamo seguito la notizia del rilascio di decine di prigionieri politici nei giorni scorsi con un misto di gioia e nostalgia. Ci congratuliamo con tutte le famiglie dei prigionieri rilasciato per il ritorno dei loro figli e delle loro figlie”, si legge nel testo. “Speriamo di leggere la notizia della liberazione di Patrick”, aggiunge la famiglia alla vigilia dell’Eid al Adha, la festa islamica del sacrificio. “Buoni festeggiamenti a queste persone, che speriamo che rimangano in mezzo ai loro cari, Eid è veramente Eid solo quando i familiari sono presenti e si riuniscono dopo la separazione. Abbiamo passato molte feste senza Patrick, l'ultima delle quali è stata la Festa degli Apostoli la scorsa settimana, e presto arriverà la Festa della Beata Vergine Maria che ha un significato molto speciale per Patrick. Speriamo che questi felici sviluppi includano nostro figlio e che nel futuro prossimo sia tra noi”, conclude la nota. (Res)