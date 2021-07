Vaccino: Ascani, Lollobrigida uomo di istituzioni, sbaglia a sconsigliarlo per under 40

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo pesantemente sbagliata l'uscita del mio collega Lollobrigida, che sconsiglia il vaccino agli under40, perché un politico, un membro delle istituzioni, in questo momento dovrebbe incoraggiare tutti a vaccinarsi e non certo accarezzare la pancia di qualche no vax, magari per un pugno di voti". Lo scrive su Facebook la sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico e vicepresidente del Partito democratico, Anna Ascani.(Rin)