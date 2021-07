Cile: borsa di Santiago celebra risultati primarie presidenziali, +1,48 per cento in apertura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quelli di Sebastian Sichel e di Gabriel Boric, per il centrosinistra di Apruebo dignidad, sono i primi due nomi confermati per la sfida alla presidenza del Cile nelle elezioni che si terranno il prossimo 21 novembre. Le primarie tenute domenica hanno rappresentato una sorpresa non solo per il risultato ma anche per il numero record di partecipazione al voto: oltre 3,1 milioni di cittadini su un totale di 14,6 milioni di aventi diritto. Lo scarto di oltre 400mila voti in più ottenuto dalla coalizione di centrosinistra viene letto inoltre come conferma di una possibile tendenza elettorale, con un ritardo del centrodestra già certificato con la recente elezione dei membri dell'assemblea costituente: ieri, come allora, inoltre, grande spazio hanno avuto le candidature "indipendenti", di rottura con i partiti tradizionali. Il presidente Sebastian Pinera si è congratulato su Twitter con entrambi i candidati, e con "gli oltre 3 milioni di cittadini che hanno dato un grande esempio di democrazia". (segue) (Abu)