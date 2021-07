Cile: borsa di Santiago celebra risultati primarie presidenziali, +1,48 per cento in apertura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due sfidanti hanno vinto con ampi margini sui loro diretti concorrenti: Sichel, già ministro dell'Educazione in un governo di Sebastian Pinera, ha ottenuto il 49,1 per cento dei consensi, sconfiggendo Joaquin Lavin, economista liberale affermatosi già ai tempi della dittatura di Augusto Pinochet, e giunto al terzo tentativo di ottenere una candidatura: per lui, solo il 31,3 per cento dei voti. Sichel, 43 anni, si è presentato come candidato indipendente alle forze tradizionali della coalizione. Avvocato laureato alla Pontificia Universidad Catolica, Sichel ha sconfitto Lavin anche in territori considerati suoi tradizionali bastioni elettorali, come Las Condes, municipio di Santiago del Cile che ha guidato per anni e con un forte sostegno popolare. Gli ex ministri di Difesa e Finanze, Mario Desbordes e Ignacio Briones, non hanno superato il 10 per cento dei consensi. Ma tutti, chiuse le urne, hanno ratificato il loro sostegno a Sichel. (segue) (Abu)