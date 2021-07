Cile: borsa di Santiago celebra risultati primarie presidenziali, +1,48 per cento in apertura (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alfiere del centrodestra, Sichel, si è imposto sui suoi avversari con un programma di governo che pur mantenendo un carattere moderato in materia di riforme strutturali cerca in parte di allinearsi con le istanze emerse dalle proteste sociali. In questo senso nel corso delle sue ultime presentazioni non ha risparmiato critiche all'attuale esecutivo di Sebastian Pinera sia per la gestione della pandemia che per l'orientamento eccessivamente conservatore. Tra le proposte di Sichel figurano la devoluzione dell'Iva su alimenti e medicinali, l'introduzione di un salario universale, il matrimonio senza distinzioni di genere, la depenalizzazione del consumo di mariihuana. Sul fronte della preservazione del medio ambiente il candidato di Chile Vamos propone maggiori investimenti per risolvere il problema idrico del paese. (Abu)