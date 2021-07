Trasporti: Calabrese (M5s), su Roma-Lido competenza è della Regione Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli oneri per le revisioni generali sui treni MA300 sono a carico della Regione Lazio, non avete investito un euro su questo - continua l'assessore Calabrese -. E' una cosa prevista da anni nel contratto di servizio, peraltro lo avete confermato anche nel nuovo e ultimo contratto ponte. Non devo certo spiegarvelo io. Accusare invece Atac di non aver speso i soldi destinati alle manutenzioni è una dichiarazione gravissima - sottolinea Calabrese -, che, per altro, se fosse vera, andrebbe fatta in altre sedi, salvo poi dover spiegare perché si è continuato a pagare un contratto di servizio per prestazioni che secondo voi non sarebbero state rese. Ma a parte ciò, veramente non comprendo perché non sei concorde sulla nostra proposta che di fatto permette di rifare d’accapo una infrastruttura impossibile da rendere efficiente con la sola manutenzione. Ormai ho semplicemente il sospetto che a non voler far nulla sulla Roma-lido in realtà sia il presidente Nicola Zingaretti, il quale in 8 anni ha fatto una miriade di promesse, ma alla fine non ne ha mantenuta nemmeno mezza. Quel poco che è stato fatto è drammaticamente in ritardo", conclude l'assessore. (Rer)