Usa: attacco informatico a Microsoft, Casa Bianca annuncia “provvedimenti”

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha “tutto il diritto di prendere provvedimenti" di fronte ad attacchi informatici come quello che ha colpito il sistema email del colosso digitale Microsoft. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Nel mirino dell’offensiva cibernetica sono finiti i canali di posta elettronica di imprese e agenzie federali e militari. "Non resteremo fermi - ha spiegato Psaki - non permetteremo che motivazioni economiche o altre considerazioni ci impediscano di reagire". La portavoce ha inoltre assicurato che non ci sarà differenza di trattamento tra questo attacco, di cui la Cina è accusata di corresponsabilità, e quelli attribuiti ad hacker di base in Russia nei mesi scorsi. (segue) (Nys)