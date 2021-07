20 anni di Nova: Raggi, voce autorevole su politica internazionale, nazionale e locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Desidero esprimere i miei più sentiti auguri ad Agenzia Nova per il suo 20esimo anniversario. Nel corso degli anni Nova si è affermata per competenza e professionalità, diventando una voce autorevole su temi legati alla politica internazionale e un punto di riferimento attendibile all'interno del panorama giornalistico nazionale e locale. Il pluralismo è fondamentale per garantire un’informazione corretta ed efficace a tutti i cittadini. Il mio augurio è che l’Agenzia possa continuare a crescere e a fornire il suo prezioso contributo. Questi gli auguri della sindaca di Roma, Virginia Raggi, in occasione dei vent’anni dalla fondazione di Agenzia Nova.(Rin)