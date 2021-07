Canada-Usa: dal 9 agosto Ottawa riapre la frontiera ai cittadini statunitensi vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini degli Stati Uniti che vorranno entrare in Canada lo potranno fare dal prossimo 9 agosto presentando un certificato di avvenuta vaccinazione. Lo ha annunciato il primo ministro canadese Justin Trudeau, che in dichiarazioni citate dai media locali ha precisato che i cittadini statunitensi completamente vaccinati e i residenti permanenti potranno entrare in Canada per viaggi non essenziali a partire dal 9 agosto, mentre i viaggiatori di altri Paesi lo potranno fare solo dal 7 settembre. Dal 9 agosto verrà anche abolito l'obbligo di osservare un periodo di quarantena di 14 giorni, pur rimanendo in vigore lo sconsiglio per i canadesi di viaggiare all'estero.(Nys)