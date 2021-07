© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ennesima vergogna Capitale targata Raggi mette a repentaglio la sicurezza dei romani. La Regione Lazio guidata da Zingaretti stanzia 1,5 milioni di euro per un piano straordinario delle alberature pericolanti, ma Roma Capitale spende solo 175 mila euro e perde i fondi restanti. Roma non merita tutta questa incompetenza”. Lo afferma in una nota il segretario del Pd Roma Andrea Casu. (Com)