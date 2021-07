Milano 2021: Bernardo, centrodestra unito e solido, Meloni cammina con me

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra è unito, solido e corre per vincere, e lo è già da tanto tempo. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo, intervenendo all'aperitivo organizzato oggi da Forza Italia al parco Sempione. Rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto un parere sulle divisioni all'interno del centrodestra, Bernardo ha affermato di non vederne. “I tre leader di partito, indistintamente, mi sono vicini: Matteo Salvini, così come Giorgia Meloni che cammina con me (come Lupi) e anche Silvio Berlusconi, che mi ha detto di esserci giorno e notte se dovessi avere bisogno di un consiglio”, ha detto. (Rem)