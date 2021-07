© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre "coniugare la responsabilità individuale alla salute collettiva e all’economia: non possiamo assolutamente permetterci nuovi lockdown. Questa è l’ora della della verità". Lo scrive su Twitter il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che informa di essere in collegamento con i vertici di Forza Italia per parlare del Green pass. (Rin)