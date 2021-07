Roma: Raggi, riporteremo decoro e sicurezza a piazza archeologica di Casale Nei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, oggi è stata nella piazza archeologica di Casale Nei, nel Municipio III, a nord-est della città. "Si tratta - scrive Raggi su Facebook - di un’area che prenderemo in carico dopo anni di controversie burocratiche e collaudi mai effettuati. Finalmente restituiremo questo luogo ai cittadini. Una notizia che ha reso felicissimi gli abitanti del quartiere. Ho voluto vedere di persona tutto ciò che dobbiamo sistemare. Pensate che in molti mi hanno fermato per parlare di questa piazza che, negli anni, è stata soggetta a numerosi atti vandalici. Sappiamo che c’è ancora molto da fare, ma è arrivato il momento di voltare pagina. Non vediamo l’ora di riportare sicurezza e decoro in questo spazio e di restituirlo ai cittadini che lo aspettavano da tempo. Lo inaugureremo presto tutti insieme, con il presidente del Municipio Giovanni Caudo, la sua squadra e i comitati di quartiere", conclude la sindaca. (Rer)