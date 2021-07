Milano 2021: Bernardo, Sala persona per bene ma non è un buon sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Sala “è una persona per bene e un signore, ma non un buon sindaco”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, intervenendo all’aperitivo organizzato oggi da Forza Italia al Bar Bianco, nel capoluogo lombardo. "Non ho mai detto che è un buon sindaco per un motivo molto semplice: in quel caso non ci saremmo candidati ma saremmo andati a mettere una crocetta sul suo nome, e questa cosa nessuno di noi la farà né oggi né domani”, ha detto. (Rem)