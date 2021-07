Mafie: don Ciotti, legalità non sia bandierina da sventolare, serve scossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Legalità, sviluppo, territorio. "Dobbiamo darci una mossa e una bella scossa perché o ci rigeneriamo o degeneriamo. Dobbiamo ripensare alla lotta alle mafie e al concetto di legalità. Non c'è legalità senza giustizia sociale e senza uguaglianze. Rischiamo di fare della legalità un idolo, un valore assoluto. E' diventata la bandiera che tutti sventolano, ma aveva ragione Falcone quando disse che senza civiltà resta solo una parola astratta". Lo ha detto don Luigi Ciotti, padre di 'Libera' intervenendo alla prima delle 'pre Agorà democratiche', in corso a Palermo, su 'Legalità, sviluppo e territorio', alla presenza del segretario del Partito democratico, Enrico Letta. "Noi siamo qui perché non sia solo una bandiera che tutti sventolino. 'Io sono per la legalità' dicono, per mettersi la coscienza a posto, come fosse un lasciapassare. Se pensiamo al fenomeno migratorio abbiamo avuto delle leggi che non sono affatto legali", ha aggiunto. (Rin)