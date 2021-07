Usa: Biden, il capitalismo è vivo e sta molto bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capitalismo è vivo e sta molto bene. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in un incontro con la stampa su pandemia di Covid-19 e ripresa economica convocata oggi alla Casa Bianca. “Sembra che il capitalismo sia vivo e stiamo molto bene. Stiamo facendo progressi importanti per assicurarci che funzioni così come dovrebbe funzionare per il bene del popolo americano”, ha affermato Biden respingendo “le previsioni nefaste di sei mesi fa”. “Ecco il punto a cui siamo ora: crescita record, assunzioni record, lavoratori che tornano meritatamente a respirare”. “Abbiamo recuperato la nostra economia dall’orlo del precipizio sul quale si trovava, e abbiamo studiato una strategia non solo per favorire una ripresa temporanea, ma per gettare le fondamenta per un boom a lungo termine i cui benefici vadano a tutti”, ha spiegato ancora il presidente statunitense. (Nys)