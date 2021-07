Algeria: premier Benabderrahmane riprende le sue funzioni dopo guarigione da Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro algerino, Aymen Benabderrahmane, ha ripreso oggi le sue funzioni presso il Palazzo del governo, dopo essere guarito dal Covid-19 contratto nei giorni scorsi. Lo afferma un comunicato della presidenza del governo di Algeri. “Il premier Aymen Benabderrahmane ha ripreso le sue funzioni al palazzo del governo, dopo i risultati dell’ultimo test Pcr effettuato, che ha confermato la sua guarigione dall’infezione di Covid-19”, riferisce il comunicato. Vale la pena ricordare che il premier di Algeri è risultato positivo al coronavirus sabato 10 luglio, e successivamente è stato in isolamento per sette giorni, in conformità alle indicazioni dei medici. Durante il periodo di isolamento il premier ha continuato a lavorare e “svolgere i suoi compiti da remoto”, ha sottolineato una nota della presidenza. (Ala)