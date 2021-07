20 anni di Nova: Costantini (Cisl Roma-Rieti), agenzia protagonista dell'informazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Densi e tumultuosi, i primi ventuno anni del nuovo Millennio romano sono irripetibili. Perché iniziano carichi di promesse e spalancati al mondo con il Giubileo del 2000 e, venti anni dopo, appaiono ripiegati in sé stessi e atterriti da un evento sconosciuto: la pandemia. In questi anni è successo tutto e il contrario. Pensiamo solo a Mafia Capitale, esplosa nel 2014 come una bomba politica e sociale e, in meno di 6 anni, svuotata dei suoi connotati più infamanti. Roma è anche questo. E l’Agenzia Nova, da protagonista dell’informazione, narra da venti anni la cronaca piccola e grande, mettendo in primo piano i temi e le battaglie dei lavoratori. Temi sui quali, con professionalità e passione, sacrificio e pazienza, ci siete stati accanto. Di questo vi ringrazio, anche a nome dell’Organizzazione Sindacale che rappresento e a voi, al direttore responsabile Enrico Singer, all’editore e direttore generale Fabio Squillante, a ogni singolo componente della redazione, le mie congratulazioni per il traguardo raggiunto e gli auguri per un futuro ricco di soddisfazioni! Questi gli auguri di Carlo Costantini, segretario generale Cisl Roma Capitale Rieti, in occasione dei vent’anni dalla fondazione di Agenzia Nova. (Rin)