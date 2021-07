20 anni di Nova: Turco, offre prezioso contributo a dibattito nel nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti auguri ad Agenzia Nova per i suoi vent'anni. Auguri al suo direttore ed ai bravissimi e bravissime giornaliste. Agenzia Nova ci fornisce notizie preziose e rigorosamente documentate sulla politica internazionale, sulle vicende che accadono nel mondo aiutandoci a capire e conoscere. Con la sua informazione rigorosa e le sue fonti specializzate ed accurate offre un prezioso contributo al dibattito pubblico del nostro Paese. Ci aiuta ad essere cittadini più competenti e sensibili alle vicende del mondo. Ma ci parla anche dei fatti della vita quotidiana del nostro Paese. Con rigore, scrupolo e coinvolgimento valoriale. Grazie per l'alta qualità della vostra informazione. Bene prezioso della nostra democrazia e per l'esercizio della cittadinanza attiva da parte di ciascuna e ciascuno di noi. Questi gli auguri di Livia Turco, la presidente della fondazione “Nilde Iotti”, in occasione dei vent’anni dalla fondazione di Agenzia Nova. (Rin)