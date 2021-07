20 anni di Nova: Capone (Ugl), importante riconoscimento di professionalità e impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivolgo un sentito augurio a nome dell’Ugl all’Agenzia di stampa Nova in occasione del ventesimo anniversario, al direttore Fabio Squillante, alla redazione giornalistica e a tutti i lavoratori. Un traguardo significativo che rappresenta, al contempo, un importante riconoscimento della professionalità e dell’impegno messo in campo in questi anni. La libertà di informazione resta un pilastro fondamentale per la democrazia, pertanto è essenziale valorizzare e sostenere l’attività delle agenzie di stampa che rappresentano una fonte indispensabile a garanzia della veridicità di una notizia e un solido argine contro la proliferazione incontrollata delle fake news. Questi gli auguri di Paolo Capone, Segretario Generale dell’Ugl, in occasione del ventennale dell’Agenzia Nova.(Rin)