Libia: commissione parlamentare respinge condanne internazionali su dossier migranti

- La commissione Affari interni del parlamento libico respinge le dichiarazioni di condanna espresse recentemente da “varie organizzazioni e autorità internazionali” nei confronti delle autorità della Libia riguardo al dossier migratorio. Lo ha annunciato il presidente della commissione Affari interni del parlamento libico, Suleiman al Harari, secondo quanto afferma una nota dell’ufficio della Camera dei rappresentanti. Secondo Al Harari, le posizioni di tali organizzazioni "mancano di obiettività" e trascurano gli sforzi compiuti dalle autorità libiche per affrontare il dossier della migrazione e le sue conseguenze umanitarie. “Le parti internazionali trascurano il fatto che il numero dei migranti irregolari presenti nei centri di accoglienza sia molto ridotto in confronto alle migliaia di migranti che hanno avuto opportunità di lavoro in Libia e godono degli stessi servizi offerti al cittadino libico”, ha detto Al Harari, sottolineando che “le leggi libiche puniscono la schiavitù, lo sfruttamento e il maltrattamento degli immigrati”. Il deputato ha esortato le autorità libiche competenti a compiere maggiori sforzi per contrastare le attività di traffico di esseri umani e a impegnarsi a trattare secondo legge gli immigrati irregolari. Il parlamento intende lavorare da vicino con la Guardia costiera libica per migliorare le operazioni di soccorso in mare, ha detto Al Harari, denunciando la “mancanza di risorse assegnate al dossier migratorio” a causa della crisi economica che sta attraversando il Paese. (Lit)