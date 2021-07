© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appunti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce il consiglio Comunalediretta streaming (ore 15)REGIONEL'assessore regionale all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala, coordinatore del tavolo territoriale regionale per Monza e Brianza interviene alla prima di una serie di quattro giornate di approfondimento dedicate ai nuovi scenari di sviluppo che si apriranno con il Pnrr. Ne discutono il Prefetto Patrizia Palmisani, il direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza Erminia Zoppè. Previsti i contributi di Enrico Fabbri e Dimitri Storai del Laboratorio di Scienze del Lavoro Pin che presentano il Report del mercato del lavoro e della Formazione 2020 e primo semestre 2021.Provincia di Monza e Brianza, via Grigna, 13 - Monza diretta streaming su www.provincia.mb.it/brianzarestart (ore 9:30)Convegno "Comunità energetiche in Lombardia: una sfida per l’autonomia" organizzato dalla Commissione Ambiente e protezione civile.Palazzo Pirelli aula consiliare, via Fabio Filzi, 22 (ore 10)Il vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, con gli assessori Stefano Bolognini (Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione) e Guido Guidesi (Sviluppo economico), incontrano la stampa al termine di una visita al Policlinico di Milano e di un sopralluogo al cantiere del nuovo ospedale. Sono presenti anche Marco Giachetti ed Ezio Belleri, rispettivamente presidente e direttore generale del Policlinico.punto stampa c/o piazza coperta del Padiglione Guardia-Accettazione, via Francesco Sforza, 35 (ore 10:30)L'assessore regionale all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala, partecipa all'assemblea dei giovani imprenditori di Confindustria Brescia. Intervengono, fra gli altri, Anna Tripoli, presidente Giovani Imprenditori Confindustria Brescia, Riccardo Di Stefano, presidente Giovani Imprenditori Confindustria, Franco Gussalli Beretta, presidente Confindustria Brescia.Aula Magna Facoltà di Medicina, viale Europa, 11 -BresciaL'assessore regionale all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala, parteciperà domani, martedì 20 luglio, all'assemblea dei giovani imprenditori di Confindustria Brescia.Aula Magna Facoltà di Medicina, viale Europa, 11 Brescia (ore 17)L'assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, è a Dervio, Lecco e Cassago Brianza. In serata sarà, quindi, a Como per una presentazione letteraria. Questo il programma della giornata: visita a Parco giochi inclusivo, via la Darsena Dervio/Lc (ore 9); Telefono Donna Lecco, via Solferino, 13/a Lecco (ore 11); incontro con sindaco Roberta Marabese (piazza Italia Libera, 1 Municipio di Cassago Brianza/Lc); Aero Club Como, partecipazione alla presentazione del libro “La Signora del Lago”, viale Masia, 44 Como (ore 18.30)VARIEConferenza stampa: Generali Italia , Esserci Per Generare Futuro dalle persone al Paese Generali innova il modello health&welfare per costruire un futuro in salute. Intervengono: Marco Sesana, Country Manager e Ceo Generali Italia e Global Business Lines; Paolo De Santis, Chief Health&Welfare Officer Generali Country Italia; Arianna Nardi, Responsabile Marketing Generali Italia; Marco Giovannini, Head of Business Development, Sales and Marketing Generali WelionMagna Pars, Via Vincenzo Forcella, 6 (ore 10:30)Presidio di Filt Cgil Milano Lombardia contro i licenziamenti in ThellòSottopasso della Stazione Centrale (ore 10:30 - 16)Webinar "Covid e turismo", organizzato da Motore Sanità. Tra gli altri, partecipano: Matteo Bassetti, Presidente SITA e Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San Martino” Genova; Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo; Ranieri Guerra, Già Assistant Director General per le iniziative speciali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; Francesco Menichetti, Direttore Uo Malattie infettive Aou Pisana - Presidente Gisa; Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanitàdiretta streaming (ore 16 – 18)Presentazione del libro "Le Conche. Per la navigabilità dei Navigli lombardi" di Roberto Biscardini e Edo Bricchetti edito da Biblion Edizioni. Partecipano, oltre agli autori, Valeria Chinaglia direttore del Consorzio ETVilloresi, Federico Bianchino esperto di turismo lento e Giorgio Goggi docente di urbanistica, tra i fondatori dell'Associazione Riaprire i Navigli."Il Barcùn de Milan" Alzaia Naviglio Grande 66, ore 18) (Rem)