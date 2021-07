Nato: proseguono gli incontri della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il ciclo di incontri della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della Nato con personalità del mondo politico e accademico per approfondire il ruolo dell'Assemblea parlamentare e della stessa delegazione nell'ambito del processo di riflessione sul nuovo concetto strategico della Nato. Dopo l'incontro del 5 luglio scorso con l'ambasciatore Talò, rappresentante permanente dell'Italia presso il Consiglio atlantico, i componenti della delegazione italiana hanno incontrato oggi Marta Dassù, direttrice di Aspenia e Senior advisor for european affairs dell'Aspen Institute, componente del gruppo di riflessione incaricato dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg di redigere il Rapporto "Nato 2030: United for a New Era". La direttrice Dassù, nel sottolineare che nell'ambito del gruppo di esperti ha faticato a richiamare l'attenzione sull'importanza del Fianco sud, ha ricordato che nel documento finale è stata sostenuta la necessità che la Nato si doti di un nuovo concetto strategico, raccomandazione che è stata accolta dal vertice del 14 giugno scorso. Si è quindi avviato il processo, che porterà alla presentazione e approvazione del nuovo concetto strategico nel luglio 2022 al vertice di Madrid. Tre i punti su cui si è soffermata: lo stato di salute della Nato, il risk assessment ed i rapporti Nato-Ue. Sono intervenuti i deputati Luca Frusone, presidente della delegazione, Paolo Formentini, vice presidente della delegazione, Luigi Iovino, Alberto Pagani e il senatore Adriano Paroli. (Com)