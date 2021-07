20 anni di Nova: Lupi, racconto puntuale, preciso, dettagliato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguri all'agenzia di stampa Nova per i suoi 20 anni di attività. Si tratta di un traguardo prestigioso, frutto del lavoro appassionato della redazione. Venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali. Rinnovo, quindi, a nome mio e del gruppo Misto della Camera, gli auguri per questa importante ricorrenza, con l'auspicio di un futuro sempre più radioso. Questi gli auguri di Maurizio Lupi, vicepresidente gruppo Misto della Camera e presidente di Noi con l'Italia, in occasione dei vent’anni dalla fondazione di Agenzia Nova. (Rin)