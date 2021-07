Roma 2021: Calenda, un programma per ogni municipio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è accettabile scappare dai problemi e Roma di problemi ne ha tanti. Per questo motivo mi sono candidato. Devo trovare soluzioni ai vostri problemi e per questo ho messo in campo un lavoro profondo. Su ogni pezzo di programma abbiamo ragionato come se fossimo già al governo. E lo abbiano fatto per ogni Municipio". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda in un incontro pubblico con i residenti di Spinaceto. (Com)