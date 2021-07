Ue: von der Leyen, con Gates focus su sanità e tecnologie climatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha discusso della collaborazione tra Commissione europea e Gates Foundation con il fondatore di Microsoft, Bill Gates. Lo ha reso noto von der Leyen con un messaggio su Twitter. I due hanno parlato della collaborazione allo scopo di "migliorare la sorveglianza sanitaria e i sistemi di allerta, promuovere la produzione e il trasferimento tecnologico, particolarmente in Africa, aiutare a creare un'Agenzia africana per i medicinali e co-investire in tecnologie climatiche innovative". (Beb)