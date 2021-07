Cile: dopo vittoria a primarie, candidato progressista lancia appello a unità sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vincitore delle primarie presidenziali del Cile per la coalizione di sinistra "Apruebo Dignidad", Gabriel Boric, ha rivolto un appello all'unità di tutte le forze progressiste in vista dell'appuntamento elettorale decisivo di novembre. "Sono consapevole che i voti ottenuti domenica non saranno sufficienti a vincere, la sfida è quella di rafforzare l'unità della nostra coalizione ma anche di allargarla", ha affermato oggi Boric in dichiarazioni rilasciate alla stampa. Il rappresentante del partito "Frente Amplio" ha sottolineato la necessità di "coniugare la necessità di cambiamenti strutturali" con "un orizzonte di tranquillità", tenendo conto del fatto che "la maggior parte dei cileni oggi non si riconosce in nessun partito in particolare". Secondo Boric non ha influito nella sua vittoria la dichiarazione di sostegno alle proteste in corso a Cuba, un punto che lo aveva distanziato notevolmente dal candidato comunista, Daniel Jadue, che aveva manifestato invece il suo appoggio al governo di Diaz Canel. "Abbiamo vinto per le proposte che abbiamo fatto per il Cile", ha ribattuto in questo senso. (segue) (Abu)