Russia: vice primo ministro Golikova, nel 2023 povertà ridotta al 10,9 per cento

- Le attività del programma governativo russo "Tesoro sociale" (Sotsialnoye kaznacheystvo) ridurranno la povertà al 10,9 per cento entro il 2023 e al 6,5 per cento entro il 2030. Lo ha annunciato il vice primo ministro russo, Tatjana Golikova, in una riunione del Consiglio per lo sviluppo strategico e i progetti nazionali. "Una parte importante dell'operato del programma è volto a migliorare la fornitura dell'assistenza ai cittadini bisognosi. Tale approccio contribuirà a ridurre il livello di povertà nel 2023 al 10,9 per cento, nel 2024 al 10,4 per cento ed entro il 2030 della metà, come previsto dagli obiettivi di sviluppo nazionale, ovvero fino al 6,5 per cento", ha affermato Golikova. L'obiettivo del programma è fornire, secondo quanto dichiarato, misure di sostegno sociale rapide e mirate. La grande disponibilità di dati sui cittadini consentirà di identificare immediatamente coloro che hanno bisogno di aiuto, senza attendere richieste dagli stessi, ha aggiunto Golikova. (Rum)