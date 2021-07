Vaccino: Letta su Green pass, serve quadro certezze, no a limbo Palermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di Green pass "penso sia necessario il più rapidamente possibile un quadro di certezze ai cittadini e agli esercenti. Per me questa è la cosa essenziale". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, lasciando palazzo dei Normanni, a Palermo. "Si facciano tutti gli esami necessari per capire come vanno le cose dal punto di vista sanitario, dopodiché si diano certezze. È importante che di mettano in campo regole stringenti e basate sulla necessità che la salute sia la priorità. La cosa peggiore da fare è lasciare un limbo in cui poi ognuno interpreta le cose come crede e questo poi scatena i peggiori istinti e questa è la cosa peggiore che possa accadere", ha ribadito. (Rin)