20 anni di Nova: Stefani, capacità di costruire ponti tra le persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buon compleanno Nova! Venti anni sono un traguardo importante e un punto di arrivo e di partenza. Grazie per il vostro contributo al mondo dell’informazione e per avvicinare le cose del mondo a tutti noi. Il vostro lavoro aiuta a raccontare la realtà, ha un innegabile aspetto 'umano', poiché riporta storie di vita ed ha la capacità di costruire ponti tra le persone. Vi ringrazio per il vostro contributo prezioso. Mettere al centro la persona, con un linguaggio corretto, attento e non pietistico o sensazionalistico, è lo sforzo e la sfida che attende i professionisti di settore, e tutti noi. Ed è il punto di partenza per la diffusione di una cultura del rispetto e per il superamento di stereotipi e barriere. Certa che proseguirete, con passione ed impegno, nel cammino di arricchimento del dibattito culturale, auguro a Nova, al suo direttore e a tutta la redazione, buon lavoro e tanti di questi compleanni! Questi gli auguri della ministra per le Disabilità, Erika Stefani, in occasione dei vent’anni dalla fondazione di Agenzia Nova. (Rin)